Tak będzie wyglądał Nintendo Switch 2? "Dokładną replikę" pokazano na targach CES

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Nintendo

Od jakiegoś czasu w sieci można natknąć się na przecieki na temat konsoli Nintendo Switch 2. Można odnieść wrażenie, że na temat tego urządzenia wiemy już w zasadzie wszystko, choć nic oficjalnie ujawnione nie zostało. Teraz swoją cegiełkę do tego dołożyła firma Genki zajmująca się produkcją akcesoriów.

Przedstawiciele tej firmy pojawili się na targach CES odbywających się w Los Angeles Convention Center. To właśnie tam za zamkniętymi drzwiami pokazywano dokładną replikę Nintendo Switch 2. Pracownicy Genki mieli wspominać, że ma ona "dokładne wymiary" konsoli, która nie została jeszcze zaprezentowana. Wygląd owej repliki pokrywa się z tym, co trafiało do sieci już wcześniej. Kontrolery Joy-Con są nieco większe i wpinane do ekranu od boku (prawdopodobnie przy pomocy magnesów), a prawy Joy-Con posiada dodatkowy przycisk.

Poniżej możecie zapoznać się ze zdjęciami opublikowanymi przez niemiecki serwis Netzwelt.

Według nieoficjalnych informacji Switch 2 może zostać zapowiedziany w styczniu, a premiera konsoli ma odbyć się w marcu lub kwietniu tego roku. Czy faktycznie tak będzie? Czas pokaże.