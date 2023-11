Gargoyles jako serial aktorski. Tak mógłby wyglądać

fot. materiały promocyjne

Gargoyles to świetna i kultowa kreskówka, która w latach 90. była emitowana w telewizji. Serial nie odniósł wielkiego sukcesu, ale po latach jest bardzo doceniany i ogromnie popularny. Dlatego też trwają prace nad serialem aktorskim, który ma szansę stać się hitem. Dzięki użytkownikowi Dejaview.tv możemy zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Do stworzenia grafik wykorzystał sztuczną inteligencję.

Gargoyles - serial aktorski wg AI

Gargoyles wg AI

Emitowany w latach 1994-1997, stworzony przez Grega Weismana, serial Gargoyles śledzi losy gargulców, nocnych stworzeń, które w dzień zamieniają się w kamień. Budzą się po tysiącletnim uwięzieniu w kamiennej formie i przysięgają bronić współczesnego Nowego Jorku, tak jak kiedyś bronili średniowiecznej Szkocji.