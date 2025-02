Taka zapowiedź Fantastycznej 4 jest grana w kinach IMAX. Czuć powiew świeżości

Fot. Marvel

Reklama

W internecie pojawiła się nowa zapowiedź Fantastycznej 4, która jest wyświetlana w kinach IMAX. Jest w niej odliczanie do startu filmu. To powracający motyw w promocji widowiska, nawiązujący do startu rakiety. Jak wiemy, w produkcji ważną rolę będzie odgrywał kosmos. Pierwsza Rodzina rzekomo została w niego wystrzelona i tak otrzymała swoje moce, a teraz z nieznanych przyczyn planuje drugi lot.

Fantastyczna 4 - zapowiedź

Trzeba przyznać, że to całkiem oryginalny pomysł, ponieważ zamiast standardowego trailera z najlepszymi scenami i wybuchami, Marvel zdecydował się na coś bardziej tajemniczego, a zarazem zgodnego z motywem przewodnim filmu. Poza tym, po raz kolejny z zapowiedzi czuć retrofuturystyczny klimat, który już teraz zdaje się wyróżniać Fantastyczną 4 na tle innych produkcji ze świata MCU. Dajcie znać, jak wam się podoba.

ROZWIŃ ▼

Fantastyczna 4 - co wiadomo o filmie?

Akcja filmu rozgrywa się w tętniącym życiem i inspirowanym latami sześćdziesiątymi retrofuturystycznym świecie. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór. Bohaterowie staną przed najtrudniejszym wyzwaniem do tej pory. Będą musieli bronić Ziemi przed kosmicznym bytem Galactusem i jego tajemniczą herold. Złoczyńca zamierza pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców.

W głównych rolach wystąpią Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Do obsady należą także Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a jego herold – Julia Garner.

Premiera Fantastycznej 4 została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.

Fantastyczna 4 - najwięksi wrogowie. Części z nich spodziewajcie się w filmie