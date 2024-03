Gdy rodzi się zło - zwiastun i plakat filmu. Czy to będzie najlepszy horror roku?

fot. materiały prasowe

Gdy rodzi się zło zapowiada się na absolutne mistrzostwo gatunku grozy. Produkcja Demiana Rugny zwyciężyła na Catalonian International Film Festival, a także zdobyła kapitalny wynik na Rotten Tomatoes - aż 97%. Zwiastun stanowi przedsmak tego, co obiecywali już recenzenci - to będzie przerażające zejście do piekła. Zobaczcie sami.

Gdy rodzi się zło - zwiastun

Gdy rodzi się zło - plakat

Gdy rodzi się zło - fabuła, obsada, premiera

Mieszkańcy małej osady odkrywają, że wkrótce narodzi się wśród nich Zło. Przerażeni próbują uciekać, zaczynając desperacką walkę z czasem. Szybko okaże się jednak, że będą musieli zmierzyć się z prawdziwym koszmarem. Nie pomoże im żadna modlitwa.

W główną rolę wcielił się Ezequiel Rodriguez, którego widzowie mogą kojarzyć z Violetty, Soy Luny, Ziemi nieznanej oraz Pięciu gwiazdek. Na ekranie towarzyszą mu Demian Salomon, Silvina Sabater, Virginia Galofalo, Paula Rubinsztein, Luis Ziembrowski oraz Federico Liss.

Gdy rodzi się zło - premiera w polskich kinach już 21 marca.