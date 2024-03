Sok z żuka 2 - kiedy zwiastun? Aktor o przygotowaniach do roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Na ten moment do sieci trafił pierwszy plakat promujący Sok z żuka 2, który także potwierdził nowy, anglojęzyczny tytuł filmu (Beetlejuice Beetlejuice). Według strony ComicBookMovie.com, zwiastun jest już w drodze. Jak informuje portal, pierwszy klip może pojawić się w nadchodzącym tygodniu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez Warner Bros.

fot. Warner Bros.

Sok z żuka 2 - Michael Keaton o filmie oraz przygotowaniach

Podczas gdy fani wyczekują kolejnych zapowiedzi, aktorzy chętnie wypowiadają się o filmie. Wcześniej Willem Dafoe oraz Jenna Ortega opowiadali o tym, w kogo konkretnie się wcielają. Z kolei Michael Keaton przyznał, że już widział sequel i jest nim zachwycony.

- To po prostu świetna zabawa i już to widziałem. Obejrzę ponownie po kilku drobnych poprawkach w montażowni. Mogę jednak z całą pewnością stwierdzić, że jest to coś świetnego.

Keaton opowiadał także o przygotowaniach do tego sequela. Musiał ponownie obejrzeć pierwszą część, aby móc swobodnie wrócić do postaci Beetlejuice'a.

- Tak naprawdę, prawdopodobnie widziałem ten film może raz albo dwa. Później nie oglądałem go przez długi, długi czas, więc wróciłem i przyjrzałem się temu jeszcze raz.

Sok z żuka 2 - co wiadomo o filmie?

Z zapowiedzi osób pracujących nad produkcją wynika, że będzie to przede wszystkim historia rodzinna, prezentująca zawiłe więzi międzyludzkie wśród Deetzów.

Oprócz Keatona, do uniwersum powraca Winona Ryder w roli Lydii Deetz. Nie zabraknie również Catherine O'Hary jako Delii. W filmie zobaczymy także Jennę Ortegę, Monicę Bellucci, Willema Dafoe, Justina Therouxa oraz Burna Gormana.

Sok z żuka 2 - premiera filmu została zaplanowana na 6 września 2024 roku.