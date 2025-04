Film sci-fi reżysera Ojca chrzestnego dostanie komiks! Są pierwsze szczegóły

Reklama

Francis Ford Coppola dał zielone światło wydawnictwu Abrams Books na stworzenie komiksu zainspirowanego jego widowiskiem Megalopolis. Reżyser ma nadzieję, że projekt „poleci własnym lotem, z własnymi artystami i scenarzystą, dzięki czemu będzie bliźniakiem filmu, a nie jego echem”.

Komiks będzie zatytułowany Megalopolis: An Original Graphic Novel. Za scenariusz odpowiada Chris Ryall, który adaptował już dzieła Stephena Kinga, Clive'a Barkera i Harlana Ellisona. Za stronę graficzną jest odpowiedzialny Jacob Phillips, znany z That Texas Blood i Newburn. Abrams ComicArts planuje premierę książki na październik.

Największa porażka w karierze Coppoli dostanie komiks

Filmowiec, który zdobył aż pięć Oscarów w swojej karierze, w tym za wyreżyserowanie Ojca chrzestnego 2, pokładał duże nadzieje w Megalopolis. Zainwestował własne 120 milionów dolarów w projekt, który miał stać się ważnym elementem jego spuścizny. Niestety, okazał się porażką. Zarobił niecałe 15 milionów dolarów na świecie i jedynie 45% krytyków w Rotten Tomatoes oceniło go pozytywnie, przez co zyskał status Zgniłego.

Widowisko Francisa Forda Coppoli opowiada o architekcie Cesarze (Adam Driver), który wiedziony obsesją, pragnie odbudować Nowy Jork i zamienić go w utopię. Artysta szybko wchodzi w konflikt z burmistrzem Franklynem Cicero (Giancarlo Esposito), który jest wierny statusowi quo i przeciwstawia się zmianom.

