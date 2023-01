Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2 online. Premiera filmu w VOD!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle pojawił się w kinach jesienią 2022 roku, ale przeszedł raczej bez echa. Być może to właśnie z tego powodu na początku 2023 roku mamy premierę online kontynuacji, która trafia do VOD zamiast na wielkie ekrany. Przypomnijmy, że obie części były kręcone jednocześnie i z tego powodu gotowy sequel mógł trafić do platformy streamingowej.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2 - premiera online

Film wszedł do oferty serwisu streamingowego Amazon Prime Video i można go już tam oglądać. Pierwsza część również jest dostępna w tej bibliotece.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2 - zwiastun

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2 - opis fabuły

Nowe przekręty. Stare układy. Prawdziwa historia polskich fortun i historia bohaterów z pierwszej części ma swój barwny ciąg dalszy. Czy biznesowi przyjaciele mogą sobie dalej ufać, gdy w grę wchodzą jeszcze większe pieniądze? Jak prywatyzowano państwowe spółki zgarniając miliony do prywatnych kieszeni? Kto pociągał za sznurki w wolnej Polsce? Jeszcze więcej tajemnic. Ludzkich słabości.