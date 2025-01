naEKRANIE w Elektroniku! Zapraszamy na pokaz nowego Kleksa i spotkanie z aktorem!

fot. materiały prasowe

Zapraszamy Was 31 stycznia o godzinie 18:00 do warszawskiego Kina Elektronik na pokaz filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza – kontynuacji hitu, który pobił rekordy popularności. Bilety: 23 zł (normalny), 18 zł (ulgowy). Można je kupić na stronie wydarzenia.

Tuż po zakończeniu seansu filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza, około godziny 20:15, redaktor naczelny naEKRANIE Dawid Muszyński poprowadzi spotkanie z Sebastianem Stankiewiczem, czyli filmowym Mateuszem. Aktor opowie o pracy nad swoją postacią, najprawdopodobniej zdradzi szczegóły procesu charakteryzacji oraz podzieli się ciekawostkami z planu. Oczywiście będzie także czas na Wasze pytania!

Tym samym otwieramy cykl spotkań w Kinie Elektronik pod szyldem „naEKRANIE w Elektroniku”. Raz w miesiącu, wspólnie z kinem, przygotujemy dla Was wyjątkowe wydarzenie. Nie zawsze będzie ono związane z kinowymi nowościami!

Kim jest Sebastian Stankiewicz?

Sebastian Stankiewicz to aktor i artysta kabaretowy, członek Kabaretu na Koniec Świata. Jest laureatem nagrody za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Pan T. na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ukończył studia na Wydziale Lalkarskim PWST w Krakowie. Współpracuje z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu oraz Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Możecie go również znać z serialu komediowego Ucho Prezesa.