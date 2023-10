Gears of War - kto mógłby wyreżyserować film? Twórca serii gier ma pewien pomysł

Microsoft

W listopadzie 2022 roku poinformowano, że Netflix stworzy film live-action oraz serial animowany na podstawie Gears of War, popularnej serii trzeciosobowych strzelanek znanych z platform Microsoftu. Teraz na ten temat wypowiedział się Cliff Bleszinski, który pracował nad pierwszymi trzema odsłonami cyklu. Okazuje się, że ma on pewien typ reżysera, który mógłby podjąć się tego zadania.

Bleszinski uważa, że takim projektem mógłby zająć się Zack Snyder. Jego zdaniem ma on bowiem dobrze sprawdzać się podczas pracy nad filmami na podstawie znanych, popkulturowych marek. Warto również przypomnieć, że Snyder już wcześniej wspominał, że jest wielkim fanem Gears of War i jest to solidny materiał na film.

Mówiąc szczerze, myślę, że Zack Snyder jest świetnym reżyserem, jeśli pracuje nad istniejącymi markami. Poradził sobie z remakiem Świtu żywych trupów, produkcjami superbohaterskimi i 300. (...) Armię Umarłych wyłączyłem w połowie i uważam, że to było okropne.

Twórca gier dodał też, że jego zdaniem Dave Bautista świetnie sprawdziłby się w roli głównego bohatera, Marcusa Fenixa.

Udowodnił, że potrafi grać różne role w Blade Runnerze, jako Drax Niszczyciel i tak dalej. W Pukając do drzwi był świetny. Myślę, że byłby do tego idealny. Ma odpowiednią sylwetkę i po raz kolejny chętnie wtrącę swoje trzy grosze i udzielę konsultacji, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ma do tego serce.