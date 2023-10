Mortal Kombat 1 otrzymało halloweenowe fatality za... 10$. Gracze nie są z tego powodu zadowoleni

fot. WBIE

Reklama

Mortal Kombat 1 to solidna produkcja, ale jednocześnie jeden z przykładów gry kosztującej około 300 zł na premierę, a mimo tego zawierającej mikrotransakcje. Niedawno wirtualny sklepik powiększył się o kolejne produkty, a jednym z nich jest specjalne, halloweenowe fatality. Cios kończący jest całkiem efektowny i klimatyczny, ale problemem jest co innego: cena. Okazuje się bowiem, że kosztuje to 1200 smoczych kryształów, a więc równowartość 10$ - około 42 zł.

Jak nietrudno się domyślić, gracze nie są zadowoleni z takiego rozwiązania. Wpis zwracający na to uwagę zebrał w serwisie X (dawniej Twitter) ponad 80 tysięcy wyświetleń i kilkadziesiąt komentarzy. Autorzy niektórych z nich sugerują, że takie rzeczy powinny być dodawane w ramach darmowych aktualizacji, a inni przypominają, że dawniej za 5$ można było dokupić zupełnie nowego bohatera z pełnym arsenałem unikalnych ciosów i wyjątkowymi fatality.

https://twitter.com/RainyJady/status/1717938256061374512

Można przypuszczać, że negatywne głosy społeczności nic nie zdziałają i jeśli tylko tego typu dodatki będą się sprzedawać, to twórcy w dalszym ciągu będą umieszczać je w swoich produkcjach.

Mortal Kombat 1 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.