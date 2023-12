Pokolenie V - czy młodzi superbohaterowie dołączą kiedyś do Siódemki w The Boys? Showrunner wyjaśnia

fot. Prime Video

Pokolenie V jest spin-offem The Boys, który opowiada o młodych superbohaterach uczących się na Uniwersytecie Godolkina prowadzonym przez Vought. Studenci obdarzeni mocami rywalizują między sobą, aby trafić do Siódemki.

Historie obu seriali łączą się ze sobą - w finałowym odcinku 1. sezonu Pokolenia V zobaczyliśmy Homelandera (Antony Starr) oraz Billy'ego Butcher (Karl Urban), który wie, że na terenie Uniwersytetu próbowano stworzyć wirus osłabiający supków.

Po opublikowaniu pierwszego zwiastuna 4. sezonu The Boys fani zastanawiają się czy Marie, Jordan, Andre lub inny student dołączą do Siódemki we flagowej produkcji lub potwierdzonej 2. serii Pokolenia V. W rozmowie z TVLine showrunner spin-offu Michele Fazekas porównał to do metody marchewki i kija.

To zawsze będzie marchewka. To jest coś, czego pragniesz, ale marchewka jest interesująca, ponieważ zaczyna gnić. Myślę, że nasze postacie zaczynają to rozumieć - co nie znaczy, że i tak jej nie wezmą. Bo jeśli wystarczająco ograniczysz ich wybór, zacznie wyglądać całkiem dobrze. Ale nie wiem… to kolejna rzecz, której musimy być świadomi, kiedy zagramy tą kartą.

Na razie wiadomo, że w 4. sezonie The Boys do swoich ról powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie i Claudia Doumit. W nowe postacie wcielają się Susan Heyward (Sister Sage), Valorie Curry (Firecracker) oraz Rosemarie DeWitt (Daphne, matka Hughiego) i Jeffrey Dean Morgan.

