Gen V - spin-off The Boys dostanie 2. sezon? Wiele na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Amazon Prime Video

Gen V to nowy serial od Amazon Prime Video, który jest spin-offem The Boys. Historia skupi się na życiu młodych superbohaterów uczęszczających do ekskluzywnego college'u prowadzonego przez Vaught International. Studenci będą sprawdzać swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, walcząc o jak najlepsze miejsce w uniwersyteckim rankingu.

Streamer jeszcze nie ujawnił daty premiery nowego serialu, ale serwis Deadline podaje, że trwają przygotowania scenarzystów do napisania 2. sezonu. Na czele procesu ma stanąć producent wykonawczy Michele Fazekas, który ma pełnić rolę jedynego showrunnera. W pierwszej serii tę funkcję sprawował wraz z Tarą Butters, która chce zrobić sobie przerwę, aby spędzić więcej czasu z rodziną. Jednak producentka i scenarzystka ma zamiar powrócić do swoich obowiązków w przyszłości.

Ta informacja jeszcze nie jest potwierdzeniem, że powstanie drugi sezon Gen V, ale jest to bardzo prawdopodobne, że dostanie zamówienie, ponieważ kierownictwo jest niezwykle zadowolone z tego serialu. Niedawno prezes oddziału telewizyjnego Amazon Vernon Sanders zachwalał pierwszą serię, twierdząc że fani pokochają tę produkcję pełną krwi, easter eggów i fantastycznych bohaterów.

fot. Amazon Prime Video // zrzut z ekranu zwiastuna

W obsadzie produkcji znajdują się Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert i Jason Ritter. W serialu zagra też Patrick Schwarzenegger, który wcieli się w superbohatera o pseudonimie Golden Boy. Aktor opisał swoją postać jako najlepiej prosperującego supka w Vaught International, który ma dużo charyzmy i mocy termojądrowej.