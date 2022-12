Gen V - będzie krwawo i nie zabraknie powiązań z The Boys. Prezes o spin-offie

fot. Amazon Prime Video // zrzut z ekranu zwiastuna

Na początku grudnia do sieci trafił zwiastun Gen V, który jest spin-offem The Boys. Historia skupi się na życiu młodych superbohaterów uczęszczających do ekskluzywnego college'u prowadzonego przez Vaught International. Studenci będą sprawdzać swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, walcząc o jak najlepsze miejsce w uniwersyteckim rankingu.

Według prezesa oddziału telewizyjnego Amazon, Vernona Sandersa, w nowym serialu nie zabraknie intryg i przemocy. W wywiadzie dla Collider powiedział, że Gen V będzie powiązany z The Boys, ponieważ wydarzenia będą rozgrywać się w tym samym przedziale czasowym. Nie zabraknie też cameo kilku bohaterów z głównej obsady flagowej produkcji. Przypomnijmy, że we wspomnianym zwiastunie pojawili się m.in. Jessie T. Usher jako A-Train oraz Colby Minifie jako Ashley.

Młoda grupa jest fantastyczna. Mamy powiązania ze światem The Boys i starannie obsadziliśmy obsadę dla całego sezonu. Jest więc wiele easter eggów, które moim zdaniem fani pokochają. I jest to świetne połączenie komentarza społecznego, krwi, której jest dużo oraz naprawdę fajnej tajemnicy. I myślę, że ludzie będą zaskoczeni, gdy zobaczą serial, który ewoluuje i wpływa na The Boys. Te dwa seriale mają naprawdę ciekawe powiązania.

Sanders dodał, że prawdopodobnie powiedział zbyt wiele, ale jest bardzo podekscytowany tym projektem. Jest zachwycony ostatecznym rezultatem.

fot. Amazon Prime Video // zrzut z ekranu zwiastuna

W obsadzie produkcji znajdują się Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert i Jason Ritter. W serialu zagra też Patrick Schwarzenegger, który wcieli się w superbohatera o pseudonimie Golden Boy. Aktor opisał swoją postać jako najlepiej prosperującego supka w Vaught International, który ma dużo charyzmy i mocy termojądrowej.

Gen V - dokładna data premiery nie została podana. Prawdopodobnie serial trafi na platformę Amazon Prime Video w 2023 roku.