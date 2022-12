The Boys - powiększa się obsada 4. sezonu. Obsadzono matkę Hughiego; wraca też Simon Pegg

Amazon

Obsada 4. sezonu The Boys zaczyna się rozrastać. Jak donosi serwis Deadline, w kolejnej odsłonie serii Amazon Prime Video zobaczymy znaną m.in. z produkcji Schody, Rosemarie DeWitt, która sportretuje matkę Hughiego - tę samą, która zaszczepiła w swoim synu miłość do utworów Billy'ego Joela. Na ekranie powróci również Simon Pegg w roli ojca protagonisty; nie licząc krótkiego występu w czasie premiery 3. sezonu, po raz ostatni mogliśmy go oglądać w finale premierowej odsłony serialu.

Na tym jednak nie koniec. W The Boys pojawią się także Rob Benedict (Nie z tego świata) i Elliot Knight (Call of Duty: Modern Warfare II) - zgodnie z wpisem na twitterowym koncie serialu ich role nie są naszym "zas... interesem". Dołączą oni do grupy nowych członków obsady, w skład której wchodzą jeszcze Jeffrey Dean Morgan (nie wiemy, w kogo wcieli się on na ekranie), Susan Heyward (Sister Sage) oraz Valorie Curry (Firecracker).

The Boys - nowi członkowie obsady 4. sezonu

Rosemarie DeWitt

The Boys - najbardziej szokujące momenty serialu

The Boys to jeden z najbardziej brutalnych seriali. Krew leje się tu hektolitrami, a flaki i ludzkie szczątki rozbryzgują się na bohaterów niemal w każdym odcinku. Obrażenia zadawane są na różne wymyślne sposoby. Bywa, że sceny mają mocne zabarwienie erotyczne. Nie każdy jest gotowy na takie wrażenia. Czasem to po prostu nas przerasta.

Data premiery kolejnego sezonu The Boys nie została jeszcze ustalona. W chwili obecnej trwają prace na planie zdjęciowym.