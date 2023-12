George Clooney już nigdy nie zagra Batmana. "Na świecie nie ma tylu narkotyków"

Warner Bros./JoBlo

Choć George Clooney w ramach gościnnego występu ponownie pojawił się jako Batman w tegorocznym filmie Flash, aktor wyznał, że już nigdy nie wróci do roli Mrocznego Rycerza. W trakcie kampanii promocyjnej reżyserowanej przez siebie produkcji The Boys in the Boat Clooney udzielił krótkiego wywiadu dla Entertainment Tonight. Zapytany o to, czy zgodziłby się raz jeszcze założyć kostium Zamaskowanego Krzyżowca, odpowiedział w sposób następujący:

Nie sądzę, że na świecie jest tyle narkotyków, abym zgodził się wrócić.

Przeprowadzający rozmowę dopytał więc, dlaczego aktor zdecydował się jednak pojawić we Flashu. Clooney w ramach odpowiedzi sarkastycznie zażartował:

Jak doskonale wiecie, było naprawdę głośno o moim powrocie do roli Batmana. Rozległa się wrzawa. Od razu zapytałem: "Gdzie są moje gumowe sutki?". Powiedzieli mi: "A czy moglibyśmy to zrobić bez gumowych sutków?". Odparłem: "No cóż, to nie jest mój Batman, prawda?".

Przypomnijmy, że Clooney sportretował Bruce'a Wayne'a w filmie Batman i Robin z 1997 roku. Już wcześniej dawał do zrozumienia, że - delikatnie rzecz ujmując - nie był to jego ulubiony występ na wielkim ekranie:

Trudno było w tym filmie zagrać dobrze. Z perspektywy czasu łatwo jest spojrzeć wstecz i stwierdzić: "Wow, ale to było gów... i naprawdę źle się z tym czułem".

W rozmowie z Variety w 2021 roku Clooney żartował z kolei, że produkcja Batman i Robin była tak zła, że "zniszczyła całą franczyzę superbohaterską".

