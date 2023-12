Ocean's 14 powstanie? George Clooney zaskakuje planami

Fot. Materiały prasowe

George Clooney w rozmowie z portalem Uproxx podczas promocji filmu The Boys in the Boat ujawnił, że planuje on realizację Ocean's 14, czyli kontynuacji trylogii, w której występował z plejadą gwiazd. Aktor i reżyser ujawnił, że scenariusz jest gotowy i miałby własnie być powrotem obsady z pierwszych trzech części. Nie ujawnił żadnych konkretnych szczegółów na temat fabuły.

Ocean's 14 powstanie?

- Mamy naprawdę dobry scenariusz na kolejną odsłonę serii Ocean's, więc być może zrobimy kolejną część. To naprawdę kapitalny scenariusz.

Clooney dodał, że sam nie chce nazywać tego Ocean's 14, więc najpewniej tytuł będzie zupełnie inny, jeśli dojdzie do realizacji. bo w jego mniemaniu scenariusz utrzymany jest w stylu filmu z 1979 roku pod tytułem W starym, dobrym stylu. W 2017 roku powstał remake pod tym samym tytułem.

Przypomnijmy, że w trylogii Ocean's występowali także tacy aktorzy jak: Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Casey Affleck czy Julia Roberts. Cała trylogia była sukcesem komercyjnym, osiągając w box office odpowiednio: 450 mln dolarów, 362 mln dolarów oraz 311 mln dolarów. W 2018 roku powstał spin-off Ocean's 8, który osiągnął 297 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów.

Jest także szykowany prequel, w którym główne role mają zagrać Margot Robbie i Ryan Gosling. Historia rozgrywa się w latach 60. w Europie. Według plotek duet aktorów gra rodziców postaci Clooneya.