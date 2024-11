Horizon z nowym zestawem LEGO. Minifigurki Aloy i Varla staną do walki z krabołazem i piłozębem

fot. SIE

Niedługo po premierze gry LEGO Horizon Adventures do sieci wyciekła informacja, że w produkcji ma znajdować się kolejny zestaw związany z marką Horizon. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone, a ów zestaw to Aloy i Varl kontra krabołaz i piłoząb.

W pudełku znajdzie się 768 elementów, w tym minifigurka Aloy z łukiem oraz Varla z włócznią. Złożone z klocków maszyny będą zaś posiadać ruchome części. W przypadku krabołaza będą to nogi, ramiona, szczypce oraz odłączany pojemnik i tarcza energetyczna, a piłoząb będzie miał otwierane szczęki, obrotowy tułów, a także ruchomą szyję, głowę i nogi. Nie zabraknie również dodatkowych akcesoriów, takich jak między ognisko czy skrzynia ze skarbem.

Klocki LEGO Aloy i Varl kontra krabołaz i piłoząb będą dostępne od 1 marca, a cena zestawu to 199,99 zł.