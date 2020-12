George Clooney przeżywa męczarnie, oglądając Batman i Robin. Mówi też o zaskakujących stawkach za role

Film Batman i Robin jaki jest, każdy widzi - o wkładzie Joela Schumachera w rozwój ekranowej postaci Mrocznego Rycerza można by bez dwóch zdań napisać opasłe opracowanie. Reżyser w swoich obu produkcjach o herosie zamieścił całe pokłady kiczu, zupełnie przerysowując niektóre elementy fabularne i techniczne; wisienką na torcie w tej ostatniej kwestii stało się słynne wyeksponowanie sutków na kostiumie Zamaskowanego Krzyżowca. Ich ekranowy posiadacz, George Clooney, raz jeszcze zabrał głos na temat obrazu Schumachera.

W trakcie wywiadu z Howardem Sternem aktor przyznał, że każdy seans Batmana i Robina "boli go fizycznie". Później również nie owijał w bawełnę:

Prawda jest taka, że byłem w tym filmie okropny.- facet, który po latach dostał przecież Oscara - napisał scenariusz. To był fatalny scenariusz, on sam wam o tym powie. Mówię wam, byłem tam straszny. Joel Schumacher, który niedawno umarł, reżyserował, a sam stwierdził: Tak, to zupełnie nie działało.