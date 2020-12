Thor: Love and Thunder - wiemy, kto włada Nowym Asgardem w filmie. Pojawią się zupełnie nowe postacie

Marvel/Universal News

Jesteśmy niemal pewni, że Thor: Love and Thunder jest wśród naszych Czytelników jedną z najbardziej wyczekiwanych odsłon MCU. W czasie Dnia Inwestora Disneya dowiedzieliśmy się, że w filmie do Kinowego Uniwersum Marvela wprowadzona zostanie postać złoczyńcy Gorra, w komiksach posługującego się wymownym przydomkiem "Rzeźnik bogów" - w tej roli wystąpi Christian Bale.

Już wcześniej ujawniono, że na ekranie pojawi się także Tessa Thompson jako Walkiria. Aktorka w wywiadzie z portalem The Playlist ujawniła, kto w dziele, którego reżyserem jest Taika Waititi, będzie władcą Nowego Asgardu, zdradzając także inne elementy fabularne:

Mogę wam jedynie powiedzieć, że ona (Walkiria - przyp. aut.) z całą pewnością będzie królową Nowego Asgardu, kiedy zobaczymy ją po raz pierwszy. I podobnie jak miało to miejsce w poprzednich filmach, Walkiria stanie się częścią wędrówki, w którą jest uwikłany Thor - w znaczeniu, który jest związany z tytułem Love and Thunder. Dodałabym, że możecie spodziewać się naprawdę fajnych rzeczy. Mamy kilka nowych postaci - kilku gości potencjalnie wywodzących się z innych obszarów MCU. No i może... Może też tych, których widzieliśmy wcześniej.

Film Thor: Love and Thunder ma zadebiutować 6 maja 2022 roku.