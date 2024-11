George R.R. Martin - nowy tajemniczy projekt. Spotkał się z gwiazdą Gry o tron

fot. HBO

George R.R. Martin, autor Pieśni lodu i ognia, na podstawie której powstał serialowy hit Gra o tron, napisał coś, co sugeruje, że pracuje nad czymś z Maisie Williams. Aktorka przez wiele lat wcielała się w ekranową Aryę Stark, ulubienicę widzów.

"Spotkaliśmy się również z Maisie Williams na pizzę i makaron. Rozmawialiśmy o - cóż, lepiej, żebym nie wchodził w szczegóły, ponieważ nie chcę zapeszyć. Ale może to być coś naprawdę fajnego" - napisał George R.R. Martin, wspominając swoje podróże do Londynu.

Nie wiadomo, nad czym George R.R. Martin pracuje z Maisie Williams, a przede wszystkim, czy ma to jakikolwiek związek z uniwersum Gry o tron. Są jednak na to spore szanse - już dostaliśmy prequelową serię Ród smoka, a Casey Bloys, szef HBO, przyznał niedawno, że pisarz jest dla nich bardzo ważny. Trwają także prace nad kolejnymi projektami, w tym A Knight of the Seven Kingdoms. Widać, że franczyza się rozrasta.

