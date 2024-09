George R.R. Martin ma pewne marzenie. Chce zgarnąć aktora i reżysera Hellboya do wampirzej historii

fot. materiały prasowe

Ostatni rejs "Fevre Dream" to książka George'a R.R. Martina, której bohaterami są krwiopijcy. Pisarz marzy, aby powieść doczekała się adaptacji - sam napisał już scenariusz, do którego ma pełne prawa. Wie nawet, kogo chciałby postawić za kamerą, a kogo obsadzić w roli głównej. Kojarzycie ich obu z Hellboya z 2004 roku.

George R.R. Martin o potencjalnej adaptacji książki

Martin wspomniał o swoich spotkaniach z reżyserem Guillermo del Toro, który był podekscytowany możliwością adaptacji, jednak nie może jej zrealizować w najbliższym czasie przez swoje inne zobowiązania. Mimo to, pisarz wciąż ma nadzieję na współpracę z tym filmowcem. Co więcej, chciałby obsadzić Rona Perlmana, który grał Hellboya we wspomnianym filmie.

- Mój przyjaciel Ron Perlman jako Abner Marsh. Ron chce to zrobić. Wszyscy chcą, tylko potrzebujemy 100 milionów dolarów.

To nie byłaby ich pierwsza współpraca - Martin był producentem oraz scenarzystą serialu Piękna i bestia, w którym Perlman zagrał.

Ostatni rejs "Fevre Dream" - fabuła

Akcja książki rozgrywa się wiosną 1857 roku, kiedy kapitan Abner Marsh, właściciel tytułowego parowca, zabiera w rejs po Missisipi nader dziwnego pasażera. Swoim zachowaniem oraz wyglądem wzbudza niepokój, szczególnie gdy w czasie postojów dochodzi do tajemniczych zbrodni. Z czasem protagonista powieści domyśla się, kim jest ten niezwykły osobnik...