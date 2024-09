George R. R. Martin tym razem chwali spin-off Gry o tron. Ale nie Ród smoka

fot. HBO // zrzut ekranu z yt CONAN on TBS

Reklama

W ostatnim czasie George R.R. Martin skrytykował HBO za swoje nieprzemyślane decyzje oraz podejście do adaptacji jego książki Ogień i krew. Jego słowa były tak mocne, że stacja musiała wydać oświadczenie w sprawie serialu Ród smoka.

Natomiast pisarz ma zupełnie inne zdanie o powstającym spin-offie Gry o tron pt. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight opartym na zbiorze Rycerz Siedmiu Królestw, w którym znajdują się trzy opowieści: Wędrowny rycerz (ang. The Hedge Knight), Zaprzysiężony miecz i Tajemniczy rycerz. W rozmowie z The Hollywood Reporter, Martin nie odniósł się do swojej krytyki na temat Rodu smoka, ale pochwalił nowy serial, nad którym obecnie trwają prace.

Odwiedziłem plan zdjęciowy w Irlandii Północnej w lipcu i spodobało mi się to, co zobaczyłem. Świetna obsada. Dunk i Jajo wyglądają, jakby wyszli ze stron mojej książki. Moi czytelnicy ich pokochają. Ja na pewno. [Showrunner Ira Parker] wykonuje świetną robotę.

Martin już wcześniej pozytywnie wypowiadał się na temat nowego serialu. Na początku roku na swoim blogu pisał, że The Hedge Knight będzie o wiele krótszy od Gry o tron czy Rodu smoka, a do tego będzie mieć zupełnie inny ton. Dodał, że to wciąż Westeros, więc nikt nie jest tak naprawdę bezpieczny. Wtedy też pochwalił Irę Parkera i jego zespół.

Spin-off będzie liczyć 6 odcinków, z czego trzy z nich wyreżyseruje Owen Harris, którego Martin uwielbia za epizod "San Junipero" Czarnego lustra. Przypomnijmy, że akcja A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight rozgrywa się 89 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Premiera planowana jest na 2025 rok.

fot. materiały prasowe // A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight