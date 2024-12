George R. R. Martin złamał „podstawową zasadę Hollywood” — wszystko dla najlepszego przyjaciela

fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore

George R.R. Martin udzielił wywiadu portalowi The Hollywood Reporter. Rozmawiali na temat czterech krótkometrażowych filmów, które sam sfinansował. Wszystkie są oparte na opowiadaniach Howarda Waldropa, jego najlepszego przyjaciela, który zmarł w styczniu 2024 roku. Pisarz postanowił opowiedzieć, jak do tego doszło.

Początki przyjaźni Martina i Waldropa

15-letni George R. R. Martin szukał rzadkiego i cennego komiksu — 28. numeru The Brave and the Bold. Zdołał odkupić go od nastoletniego Howarda Waldropa. To był początek pięknej przyjaźń na całe życie. Niestety, niedawno musieli się pożegnać. Waldrop zmarł w styczniu 2024 roku.

Kocham tego faceta. Wciąż za nim tęsknię. Był moim najstarszym przyjacielem w świecie science fiction i fantasy.

George R.R. Martin stał się sławny dzięki serii Pieśń lodu i ognia, na podstawie której powstał jeden z najpopularniejszych seriali fantasy w historii, Gra o tron. Waldrop również był pisarzem, jednak jego specjalnością były krótkie opowiadania. W 2021 roku został nawet nagrodzony World Fantasy Award for Life Achievement. Nigdy nie przebił się jednak do mainstreamu tak, jak jego najlepszy przyjaciel.

Jak George R.R. Martin złamał „podstawową zasadę Hollywood”

Martin wiedział, że z krótkich opowiadań nie można się utrzymać, dlatego zaczął pisać powieści. Waldrop jednak wciąż skupiał się na nich. Pod koniec życia, jego bliscy zaczęli martwić się o jego zdrowie i zarobki. Martin wpadł na pomysł, by kilka jego historii przekształcić w filmy krótkometrażowe, jednak trudno było znaleźć kogoś, kto sfinansowałby taki projekt. Kina nigdy nie były zainteresowane taką formą. Więc w końcu twórca Pieśni lodu i ognia się poddał. Jednak gdy stan zdrowia przyjaciela zaczął się pogarszać, Martin postanowił złamać „podstawową zasadę Hollywood”.

Kardynalna zasada Hollywood brzmi: „Nigdy nie używaj własnych pieniędzy”. Złamałem ją. Pomyślałem sobie: „Do cho***y, użyję własnych pieniędzy”. Dlatego wprowadziliśmy te filmy do produkcji – trzy z nich są już ukończone. Dwa kolejne są w fazie postprodukcji.

Czy George R.R. Martin stworzy więcej filmów krótkometrażowych?

Dziennikarz The Hollywood Reporter spytał, czy pisarz chciałby w ten sposób wykorzystać swoją karierę, aby spopularyzować twórczość przyjaciela. Martin odpowiedział:

Przypuszczam, że można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że te filmy przyciągną do niego znacznie więcej czytelników, ponieważ ma wiele książek i opowiadań. Jeśli te krótkie, 30-minutowe krótkometrażówki odniosą sukces, jeśli chociaż coś na siebie zarobią, to zrobimy ich więcej. Howard ma co najmniej 100 opowiadań, ale wszystkie są wspaniałe i wyjątkowe na swój sposób.

Wygląda więc na to, że jeśli pierwsze cztery filmy krótkometrażowe coś na siebie zarobią, George R.R. Martin stworzy ich więcej.

