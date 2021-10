George Takei nazywa Williama Shatnera królikiem doświadczalnym. Serialowy Kapitan Krik odpowiada

materiały prasowe

Długoletni spór między aktorami trwa od wielu lat. William Shatner i George Takei znani są z pierwszego serialu Star Trek, w którym w latach 60. wcielili się odpowiednio w Kapitana Kirka i Porucznika Hikaru Sulu. Panowie po raz kolejny pozwolili sobie na pewne uszczypliwości względem siebie, a tym razem poszło o lot Shatnera w kosmos.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu William Shatner w wieku 90 lat udał się w przestrzeń kosmiczną i stał się najstarszym człowiekiem, który tego dokonał. Nie zrobiło to wrażenia na serialowym Poruczniku Sulu, który w rozmowie z Page Six przyznał, że wybrano go jako nieodpowiedniego królika doświadczalnego, aby sprawdzić, jak reaguje ludzkie ciało w tym wieku w przestrzeni kosmicznej. Ironicznie nawiązał także do kultowego powiedzenia z serialu Star Trek.

Śmiało podążył tam, gdzie inni dotarli wcześniej.

Shatner skomentował wypowiedź swojego byłego kolegi na Twitterze. Napisał, że nie ma mu niczego za złe, dodając, że Takei mówi o nim źle, bo zabrał mu 30 sekund czasu antenowego przez złe ustawienie się na planie. Zobaczcie wpis:

https://twitter.com/WilliamShatner/status/1449189961903718400