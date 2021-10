Rodzina Addamsów 2 - zwiastun i szczegóły. Wszystko, co musisz wiedzieć

materiały prasowe

Rodzina Addamsów 2 to kontynuacja animacji o jednej z najsłynniejszych fikcyjnych rodzin w historii popkultury. Zbliżające się w USA święto Halloween, to idealny moment na premierę drugiej części Rodziny Addamsów, która opowie dalszy ciąg historii ekscentrycznej familii. Animację wyreżyserowali Greg Tiernan oraz Conrad Vernon.

Animacja zadebiutowała w USA w sposób hybrydowy, trafiając jednocześnie do kin oraz do dystrybucji cyfrowej. Taką decyzję podjęto ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa. Udało się do tej pory zebrać całkiem niezłą kwotę ponad 42 milionów dolarów na rodzimym rynku, inkasując w sumie 60 810 794 dolarów na całym świecie.

To oczywiście nie koniec obecności animacji w zestawieniach box office, ponieważ 22 października film trafia na kolejny rynki, w tym także w Polsce.

Rodzina Addamsów 2 - galeria

Rodzina Addamsów 2 (2021)

Rodzina Addamsów 2 - zwiastun

Rodzina Addamsów 2 - o czym film?

Morticia oraz Gomez są strapieni faktem, że ich dzieciaki dorastają, omijają rodzinne kolacje i pochłonięte są własnym życiem. By podtrzymać rodzinne więzy, Addamsowie zabierają swoje pociechy na rodzinne wakacje i wyruszają nawiedzonym kamperem w podróż przez Amerykę.

W oryginalnej obsadzie głosowej znajdują się Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz oraz Nick Kroll i Snoop Dogg.