Ghost in the Shell: SAC_2045 - klip promujący powrót kultowej marki w nowej odsłonie

Ghost in the Shell SAC_2045to opowieść rozgrywająca się w 2045 roku, w którym świat jest w stanie systemowej zrównoważonej wojny. Byli członkowie elitarnego oddziału zwanego Sekcją 9 zostają zatrudnieni jako najemnicy. Muszą zmierzyć się z nagłym pojawieniem się istotny post-ludzkiej, która ma niezwykłą inteligencję i fizyczne zdolności.

Za produkcję odpowiadają Production I.G. oraz SOLA Digital Arts. Ghost in the Shell SAC_2045 jest pierwszym anime w historii tej marki, które zrealizowano animacją komputerową. Kenji Kamiyama (reżyser serialu Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) oraz Shinji Aramaki (reżyser serii Appleseed) odpowiadają za reżyserię. Serial doczeka się także 2. sezonu, a każda z serii liczyć będzie 12 odcinków. Zobaczcie klip promujący nowy serial:

Zobacz także:

Ghost in the Shell SAC_2045 - premiera odbędzie się 23 kwietnia w Netflixie.