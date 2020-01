Ghost in the Shell: SAC_2045 - zwiastun serialu anime Netflixa. Powrót kultowej marki

Ghost in the Shell SAC_2045 rozgrywa się w 2045 roku, w którym świat jest w stanie systemowej zrównoważonej wojny. Byli członkowie elitarnego Sekcji 9 zostają zatrudnieni jako najemnicy. Muszą zmierzyć się z nagłym pojawieniem się istotny post-ludzkiej, która ma niezwykłą inteligencję i fizyczne zdolności.

Za produkcję odpowiadają Production I.G. oraz SOLA Digital Arts. Ghost in the Shell SAC_2045 jest pierwszym anime w historii tej marki, które zrealizowano animacją komputerową. Wizualnie przypomina styl znany z Appleseed. Pełny zwiastun wyraźnie podkreśla jej wykorzystanie, więc możemy ocenić, czy jest to coś pasującego do popularnego świata Ghost in the Shell.

Kenji Kamiyama (reżyser serialu Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) oraz Shinji Aramaki (reżyser serii Appleseed) odpowiadają za reżyserię.

Ghost in the Shell: SAC_2045 - premiera zaplanowana jest na kwiecień 2020 roku na Netflixie.