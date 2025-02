Ranking filmów, które zdobyły Oscara. Szykujcie się na kontrowersje - wybieramy najgorsze i najlepsze obrazy

fot. materiały promocyjne

W naszym rankingu zestawiliśmy filmy z lat 1970–2024, skupiając się na stosunkowo współczesnym kinie. Zaczynamy od lat siedemdziesiątych – dekady, w której Francis Ford Coppola rewolucjonizował kino swoimi arcydziełami, a kariery takich aktorów jak Jack Nicholson, Dustin Hoffman czy Robert De Niro dopiero nabierały tempa.

Następnie przechodzimy do lat osiemdziesiątych, okresu narodzin wielkich blockbusterów science fiction oraz epickiego kina przygodowego, które zyskało uznanie także wśród miłośników bardziej ambitnych produkcji. Lata dziewięćdziesiąte to z kolei czas postmodernizmu – filmy coraz częściej przełamywały schematy, a rewolucję zapoczątkował Quentin Tarantino swoim kultowym Pulp Fiction.

Po 2000 roku kino przeszło kolejne transformacje. Trylogia Władca Pierścieni udowodniła, że fantasy może triumfować na Oscarach. Russell Crowe stał się gwiazdą dzięki rolom w Gladiatorze i Pięknym umyśle. Z czasem w najważniejszej kategorii zaczęły zwyciężać mniej oczywiste tytuły – Artysta, Moonlight, Kształt wody czy Spotlight – filmy, które początkowo nie uchodziły za oscarowych faworytów. Nie było jednak wątpliwości co do fenomenalnej jakości takich dzieł jak Parasite czy ostatnio Oppenheimer – bezsprzecznych kamieni milowych XXI-wiecznej kinematografii.

W większości przypadków filmy nagrodzone w najważniejszej kategorii Oscarów są powszechnie uznawane za wybitne dzieła, w pełni zasługujące na to wyróżnienie. Zdarzają się jednak wyjątki – produkcje o wątpliwej wartości artystycznej, które z niezrozumiałych powodów triumfowały na gali Akademii. W naszym rankingu zestawiliśmy filmy nagrodzone w latach 1970–2024, układając je w kolejności od najsłabszych do najlepszych. Na początku listy znajdziecie produkcje, które naszym zdaniem były pomyłkami Akademii, a na końcu – prawdziwe arcydzieła. To zestawienie może budzić kontrowersje, bo każdy ma swoje filmowe upodobania. Potraktujcie je więc jako subiektywny wybór redaktora i zaproszenie do dyskusji w komentarzach.

Ranking filmów, które zdobyły Oscara

