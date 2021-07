Ghost of Tsushima: Director's Cut już oficjalnie. Zwiastun zapowiada ulepszenia i DLC

fot. SIE

W sieci od jakiegoś czasu pojawiały się plotki i przecieki wskazujące na to, że Ghost of Tsushima doczeka się rozszerzonego wydania oraz fabularnego dodatku. Sony postanowiło nie czekać zbyt długo i oficjalnie zapowiedziało Director's Cut. Zwiastun nowej wersji zdradza, czego możemy się w niej spodziewać.

Ghost of Tsushima: Director's Cut zawierać będzie ulepszenia przygotowane z myślą o konsoli PlayStation 5, takie jak rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę czy wsparcie dla dźwięku 3D i funkcji kontrolera DualSense. Gracze otrzymają też poprawiony lipsync w wersji z japońskimi głosami. Najciekawiej zapowiada się jednak fabularny dodatek z nową historią oraz akcją osadzoną na wyspie Iki. Możemy spodziewać się kolejnych zadań i przeciwników do pokonania.

Ghost of Tsushima: Director's Cut zadebiutuje 20 sierpnia na PS4 i PS5. Zainteresowani będą mogli kupić to wydanie jako kompletny pakiet, a osoby posiadające już grę otrzymają możliwość dokupienia cyfrowego ulepszenia do wyższej wersji za 30$.