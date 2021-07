Nixxes Software dołączyło do PlayStation Studios. Szykuje się więcej portów na PC?

fot. SIE

Wygląda na to, że Sony wybrało się na większe zakupy. Niedawno poinformowano, że japońska firma przejęła Housemarque i być może również Bluepoint Games (informacja na ten temat została opublikowana w mediach społecznościowych i szybko usunięta - być może był to zwykły błąd). Teraz zaś ujawniono, że do PlayStation Studios włączono też Nixxes Software z Holandii.

Założone w 1999 roku Nixxes Software to firma, która zajmuje się przede wszystkim wspieraniem innych zespołów deweloperskich oraz pracą przy portach na inne platformy, w tym również komputery PC. Bardzo możliwe, że przejęcie tego studia jest związane właśnie z chęcią dalszego rozwijania się na tym rynku. Warto przypomnieć, że jakiś czas temu doczekaliśmy się m.in. pecetowych konwersji Horizon: Zero Dawn czy Days Gone i wszystko wskazuje na to, że na tym nie koniec.

https://twitter.com/hermenhulst/status/1410591921676832773