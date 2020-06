Ghost of Tsushima - jak długa będzie gra? Twórcy odpowiadają na pytania

SIE

Do premiery Ghost of Tsushima zostały jeszcze niespełna dwa miesiące, a do sieci regularnie trafiają nowe materiały i informacje na temat tej intrygującej produkcji. Na łamach PlayStation Blog opublikowano rozmowę z twórcami – na pytania odpowiadali Nate Fox i Jason Connell ze studia Sucker Punch.

Zapytano ich m.in. o dostępne w grze bronie. Podstawową będzie katana, ale Jin, główny bohater gry, wykorzysta też łuk, kunai i bomby dymne. Raz jeszcze podkreślono, że walka ma stanowić wyzwanie, a każdy cios głównego bohatera lub przeciwnika może okazać się zabójczy. Nie zabraknie tu jednak trzech różnych poziomów trudności – najłatwiejszy ma być przeznaczony dla osób, które chcą eksplorować wyspę i poznawać historię, a najwyższy to coś dla miłośników wymagającej rozgrywki. Jednocześnie padła tutaj ciekawa deklaracja: ustawienia trudności nie będą miały wpływu na liczbę punktów życia u wrogów. To ma gwarantować, że katana cały czas będzie morderczym narzędziem i przeciwnicy nie będą "gąbkami", które stoją nawet po przyjęciu kilkunastu ciosów.

Rozgrywka ma dawać graczom sporo swobody. Podczas zabawy będzie można zdecydować się na działanie z ukrycia lub bezpośrednie starcia z Mongołami. Nie będzie tu jednak punktów karmy, które wymuszą na nas konkretne podejście. Nie będzie tu więc żadnych przeszkód, które wykluczałyby eksperymentowanie i zmianę stylu "w locie".

Sama gra ma być też długa – twórcy nie byli w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale zapewniają, że to najbardziej rozbudowana produkcja Sucker Punch Studios. Podobno testerzy potrafili grać przez cały tydzień, a i tak nie byli w stanie skończyć głównej historii. Oczywiście, wzorem innych gier z otwartym światem, tak i tutaj można liczyć na szereg dodatkowych, pobocznych aktywności i zadań.

Ghost of Tsushima zadebiutuje 17 lipca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.