Last of Us Part 2 sprzedaje się znakomicie już przed premierą

fot. SIE

Premiera The Last of Us: Part II dopiero 19 czerwca, ale Sony już teraz może być zadowolone z wyniku sprzedaży egzemplarzy przedpremierowych gry. Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertainment nie podaje wprawdzie konkretnych liczb, ale te muszą być pokaźne. Nadchodzący tytuł studia Naughty Dog w Europie cieszy się większą popularnością pośród graczy niż, w analogicznym okresie przed premierą, gra Marvel’s Spider-Man, również na wyłączność PS4.

Warto nadmienić, że najnowsze przygody Pajączka jest najlepiej sprzedającą się produkcją o superbohaterze i jak podaje Sony, gra rozeszła się w globalnym nakładzie przekraczającym 13 milionów sztuk.

Czy wyciek materiałów z The Last of Us: Part II pomógł zwiększyć liczbę pre-orderów? Tego raczej nigdy się nie dowiemy, bo nawet jeśli tak, to Sony się do tego nie przyzna. Niemniej wydawca już teraz jest zadowolony, więc naprawdę musi być dobrze.