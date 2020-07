Ghost of Tsushima na premierowym zwiastunie. Brutalna akcja i piękne widoki

SIE

Ghost of Tsushima to najprawdopodobniej ostatnia duża gra na wyłączność PlayStation 4. Oczekiwanie na ten tytuł powoli dobiega końca i doskonałym na to dowodem jest premierowy zwiastun tej produkcji, który opublikowany został w sieci. Materiał jest krótki i trwa niecałą minutę, ale jest wypchany po brzegi efektownymi scenami. Znalazło się tu miejsce zarówno dla fragmentów, w których główny bohater - Jin Sakai eliminuje kolejnych wrogów, jak i spokojniejszych momentów pozwalających docenić przepiękne i bardzo zróżnicowane lokacje.

Nowa produkcja studia Sucker Punch Productions to trzecioosobowa gra action/adventure z otwartym światem. Gracze wcielą się tu w Jina Sakaia - samuraja, który staje do walki z mongolską armią, by powstrzymać ją przed dalszym rozlewem krwi w Japonii.

Ghost of Tsushima zadebiutuje 17 lipca 2002 roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

