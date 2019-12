Ghost of Tsushima: zaprezentowano tajemniczy teaser. Nowe informacje na TGA 2019

Ghost of Tsushima zapowiedziano w roku 2017, ale nadal nie ujawniono konkretnej daty premiery tej produkcji. Niektórzy podejrzewali nawet, że tytuł ten nie trafi na PlayStation 4 i pojawi się dopiero na kolejnej generacji. Wygląda jednak na to, że nie trzeba się o to obawiać, bo w trakcie najnowszego State of Play pokazano krótki teaser tej produkcji i zdradzono, że nadchodzi ona na PS4, a więcej informacji poznamy na gali The Game Awards 2019, która odbędzie się już 13 grudnia. Niewykluczone, że to właśnie tam dowiemy się, kiedy dzieło studia Sucker Punch trafi na sklepowe półki.

Przedstawiony na State of Play materiał jest krótki, tajemniczy i kończy się w najciekawszym momencie: tuż przed starciem głównego bohatera z przeciwnikami. To jednak prawdopodobnie celowy zabieg, który ma zachęcić do oczekiwania na pełny zwiastun.