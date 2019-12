Babylon's Fall nadal powstaje. Zobacz gameplay

Babylon's Fall zapowiedziano na targach E3 w 2018 roku. Od tego czasu o produkcji zrobiło się jednak cicho i do sieci nie trafiały żadne informacje na jej temat. W czerwcu tego roku twórcy zapewniali, że produkcja idzie zgodnie z planem, jednak do tej pory nie byli w stanie pokazać żadnych konkretnych materiałów. Zmieniło się to dopiero teraz i na PlayStation State of Play zaprezentowano pierwszy gameplay.

Wideo zdradza, że Babylon's Fall będzie kolejną bardzo dynamiczną, efektowną grą akcji od Platinum Games i to w zasadzie tyle, co na ten moment wiemy. Zainteresowanym graczom nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na dalsze materiały i informacje.

Babylon's Fall prawdopodobnie zadebiutuje w 2020 roku na PC oraz PlayStation 4.