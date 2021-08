Pogromcy duchów. Dziedzictwo - opinie o filmie. Sequel, na który wszyscy czekali

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to kontynuacja serii stworzonej przez Ivana Reitmana, który tutaj jest producentem. Natomiast jego syn Jason Reitman wyreżyserował na podstawie własnego scenariusza. Filmowiec znany jest z nominowanych do Oscara W chmurach i Juno. Podczas trwającego w USA CinemaCon po raz pierwszy pokazano jego najnowszy film.

Dziennikarze obecni na pokazie szybko podzielili się opiniami w mediach społecznościowych. Wszyscy są zachwyceni, a w dodatku z postów można wysnuć wniosek, że też bardzo pozytywnie zaskoczeni. Chwalą kapitalnie napisany scenariusz Reitmana, który w dodatku niezwykle umiejętnie wykorzystuje nostalgię, nie opierając się tylko na niej. Znów wykazuje się wyczuciem i reżyserską ręką. Nazywają to nostalgicznym hołdem dla serii i zarazem kontynuacją, na którą wszyscy czekali od dekad. Nie brak nawiązań i easter-eggów.

Pada argument, że film trafia w takim samym stopniu do wieloletnich fanów, jak i widzów, którzy nigdy tak nie wsiąkli w ten świat. Chwałą pasję, zrozumienie i serce do opowiadanej historii, co przekłada się na wielkie emocje na ekranie. Komplementują obsadę (i świetne postacie), która spisuje się fenomenalnie, ale to Mckenna Grace kradnie ten film w roli wnuczki Egona.

Co ciekawe, jeden dziennikarz wyjawił, że to perfekcyjna mieszanka tego, co widzowie pokochali z klasycznych Pogromców duchów z nowym, świeżym i unikalnym twistem, który trafia w punkt i spodoba się widzom. Mamy oczekiwać dobrego humoru oraz wielu niespodzianek.

Pada stwierdzenie, że nie jest to idealny film. Za wadę uznaje się, że tyle w nim się dzieje, iż czasem w wydarzeniach brakuje logiki. To ma powodować ,że fabuła nie może idealnie złapać wiatru w żagle na pełną prędkość. Nawet pomimo tego, każdy jest zgodny, że to sequel, który ogląda się kapitalnie i wręcz zachęca do ponownych seansów.

Pogromcy duchów: Dziedzictwo - premiera w listopadzie 2021 roku.