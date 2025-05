George R.R. Martin nie próżnuje. Oto nowy projekt twórcy Gry o tron

fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Reklama

A Dozen Tough Jobs wzięło inspirację z Dwanastu prac Herkulesa. Książka przenosi mityczną opowieść do Missisipi w latach 20. XX wieku. W nowej wersji Herkules jest byłym dzierżawcą walczącym o odzyskanie wolności. Autorem powieści jest Howard Waldrop, nagradzany pisarz, laureat Science Fiction Writers of American Nebula Award i World Fantasy Award for Lifetime Achievement, a także prywatnie – wieloletni przyjaciel George'a R.R. Martina.

Oprócz George'a R.R. Martina producentami są David Steward II i Stephanie Sperber z Lion Forge Entertainment. Scenariusz napisze Joe R. Lansdale. Francuskie studio animacji Blue Spirit, które ma na koncie hit Niebieskooki samuraj z Netflixa i statuetkę Emmy, zajmie się animacją pod szyldem Lion Forge Animation.

George R. R. Martin i Howard Waldrop: relacja pisarzy

George R. R. Martin w wieku 15 lat odkupił od Howarda Waldropa rzadki i cenny 28. numer komiksu The Brave and the Bold ze świata DC. Tak zaczęła się ich przyjaźń, oparta na wspólnej miłości do pisania, science fiction i fantasy. Choć oboje mieli swoje dokonania w branży wydawniczej, tylko Martinowi udało się wejść do mainstreamu, dzięki Pieśni lodu i ognia, która została zaadaptowana na serialowy hit Gra o tron.

Ich przyjaźń trwała do końca życia Waldropa, który zmarł w styczniu 2024 roku i bardzo wstrząsnęło to Martinem. O stopniu ich zażyłości może świadczyć tak, że autor Gry o tron złamał dla niego „podstawową zasadę Hollywood” i postanowił z własnych pieniędzy sfinansować adaptację opowiadań Waldropa w formie filmów krótkometrażowych w nadziei, że więcej osób dowie się o jego twórczości.

Więcej o relacji Howarda Waldropa i George'a R. R. Martina znajdziecie w tym artykule: George R. R. Martin złamał „podstawową zasadę Hollywood” — wszystko dla najlepszego przyjaciela

Wielki ranking najlepszych książek XXI wieku

Poniżej znajdziecie pięćdziesiąt najlepszych książek XXI wieku według zestawienia dziennika The New York Times. Na liście znalazły się między innymi Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante, Pachinko Min Jin Lee, Wegetarianka Han Kang czy Nie opuszczaj mnie Kazuo Ishiguro. Warto zauważyć, że znalazło się sporo tytułów, biorących na tapet realia życia w USA, w tym zarówno reportaże, chociażby Eksmitowani. Nędza i zyski w jednym z amerykańskich miast, jak i fikcyjne historie, na przykład Kolej podziemna. Jak można zauważyć po dodanych w galerii okładkach, wiele z poniższych pozycji zostało wydanych także w Polsce.