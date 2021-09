Pogromcy duchów. Dziedzictwo - nowe zdjęcia. Widać krzyczącego ducha!

Fot. Sony Pictures

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to sequel, który ponownie zabierze nas na polowanie na zjawy. W tej części zobaczymy rodzinę, odziedziczającą dom po dziadku, którym miałby być sławny Egon Spengler. Kiedy w sąsiedztwie zaczynają dziać się podejrzane rzeczy, bohaterowie będą musieli interweniować, by ocalić świat przed nadprzyrodzonymi zjawiskami. Na dwóch nowych zdjęciach promujących produkcję możemy zobaczyć nie tylko młodych pogromców duchów, ale i samo widmo. Poniżej można zobaczyć zarówno je, jak i inne materiały prasowe, które dostaliśmy do tej pory.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo

W obsadzie Pogromców duchów. Dziedzictwo zobaczymy takie nazwiska jak Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O’Connor czy Paul Rudd. Do swoich ról powrócą za to Dan Akroyd, Bill Murray, Ernie Hudson i Sigourney Weaver. Producentem filmu będzie Ivan Reitman, odpowiedzialny za pierwszych Pogromców duchów. Reżyserią zajmie się jego syn, Jason Reitman, dla którego jest to szansa na kontynuowanie spuścizny swojego taty. Ghostbusters było częścią zarówno jego dzieciństwa, jak i wielu innych osób.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera 19 listopada 2021 roku.