Pogromcy duchów z nową grą. Za sterami twórcy m.in. Friday the 13th: The Game

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów to znana i rozpoznawalna na całym świecie marka, która niebawem doczeka się nowej gry wideo. Pracują nad nią ludzie ze studia Illfonic, tego samego, które wypuściło na rynek produkcje takie, jak Friday the 13th: The Game oraz Predator: Hunting Grounds. Nie są to wprawdzie górnolotne tytuły, ale cieszą się one popularnością graczy.

Wiadomość o tym, że prace nad grą trwają, przekazał w jednym z podcastów współtwórca studia, Raphael Saadiq. Nie zdradził on żadnych szczegółów, tylko poinformował słuchaczy, nad czym obecnie studio pracuje. Drugą, obok Ghostbusters grą jest tajemnicze Arcadegeddon.

Można domniemywać, że Pogromcy duchów będą tytułem na wyłączność PlayStation. To właśnie Sony jest właścicielem praw do marki i raczej nie będzie chciało się nimi dzielić z innymi platformami.