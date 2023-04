Ghostbusters: Spirits Unleashed z darmowym DLC. Nowe duchy, mapa i przedmioty kosmetyczne

fot. materiały prasowe

Już wkrótce Ghostbusters: Spirits Unleashed doczeka się kolejnej porcji nowej zawartości, która zostanie wprowadzona do gry w ramach drugiego darmowego DLC.

Gracze otrzymają dostęp do nowej mapy o nazwie The Courthouse. Będzie to budynek sądu, w którym zgłoszono dziwną aktywność, z którą będą musieli poradzić sobie Pogromcy Duchów. Lokacja ta ma być złożona z kilku pomniejszych obszarów, co bez wątpienia będzie miało wpływ na tempo rozgrywki. Oprócz tego w skład drugiego DLC wejdzie także nowy typ Ducha, Opętaniec, wraz z trzema wariantami, a także nowy typ pomocnika o nazwie drudges - to małe istoty, które pomogą Duchom nawiedzać lokacje i straszyć ludzi.

Oczywiście nie zabraknie także innych, pomniejszych nowości w postaci nowej umiejętności czy przedmiotów kosmetycznych do zdobycia. W skład tych pierwszych wejdzie między innymi wyposażenie nawiązujące do kreskówkowej serii Extreme Ghostbusters.

Drugie darmowe DLC do Ghostbusters: Spirits Unleashed zadebiutuje już 20 kwietnia na wszystkich platformach: PC (Epic Games Store), PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.