Kraven Łowca online. Premiera filmu w streamingu

Kraven Łowca to nowy film Sony Pictures oparty na komiksach Marvela. To studio, które wcześniej stworzyło takie tytuły jak Morbius, Madame Web i trylogia Venom. 28 stycznia 2025 roku akcyjniak ma premierę na VOD, czyli można go obejrzeć online w serwisach oferujących dostęp do wersji cyfrowej.

Kraven Łowca online – platformy i ceny

Film Kraven Łowca jest już dostępny do kupienia lub wypożyczenia w ofercie następujących platform: Apple, Amazon Prime, Google Play, Megogo, P4, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten, Sweet.tv oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.

Amazon Prime – cena zakupu: 54,99 zł. Wypożyczenie na 30 dni: 14,99 zł.

Premiery CANAL+ – cena wypożyczenia: 49,99 zł.

Rakuten – kupno wersji HD: 60,99 zł. Wypożyczenie: 44,99 zł.

Polsat Box Go – wypożyczenie: 43 zł.

Google Play – zakup: 45 zł.

Apple – zakup: 49,99 zł.

Kraven Łowca – opis fabuły

Pełna akcji historia o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson wciela się w Kravena, mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem (Russell Crowe), kieruje go na ścieżkę zemsty. Produkcja w reżyserii J.C. Chandora to rozrywka na najwyższym poziomie ze spektakularnymi efektami specjalnymi.