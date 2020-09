Ghostrunner - kiedy zagramy? Nowy zwiastun ujawnia datę premiery polskiej gry

All in! Games

Ghostrunner to ciekawie zapowiadające sie dzieło od polskiego studia One More Level. Tytuł ten połączy szybką, zręcznościową rozgrywkę, w której ginie się od zaledwie jednego ciosu oraz efektowną, cyberpunkową estetykę. Już na długo przed premierą wiele serwisów porównywało tę grę do takich hitów, jak Titanfall 2, Dishonored czy Mirror's Edge. Do tej pory nie było wiadomo jednak, kiedy produkcja ta trafi na rynek. Zmieniło się to przy okazji publikacji nowego zwiastuna. Materiał ten zdradza bowiem, że na debiut nie będziemy długo czekać.

Dzięki zwiastunowi wiemy, że Ghostrunner trafi na rynek 27 października tego roku. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.