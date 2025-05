Księżniczka Leia mogła się pojawić w 2. sezonie Andora. Dlaczego do tego nie doszło?

materiały prasowe

Serial Andor od Tony'ego Gilroya wyróżniał się spośród innych produkcji Star Wars tym, że nie było tam wielu momentów fanserwisu i występów gościnnych. Za taki można podać Baila Organę, którego zagrał inny aktor niż dotychczas. Zabrakło natomiast dużych nazwisk z Oryginalnej Trylogii. Takie pojawiły się nawet w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, do którego Andor prowadził, a przy którym też pracował Tony Gilroy. Tam poza Darthem Vaderem czy Tarkinem, pojawiła się nawet księżniczka Leia w końcowej scenie. Było to już po śmierci Carrie Fisher, dlatego zdecydowano się na użycie efektów specjalnych do przedstawienia tej postaci. Okazuje się, że były plany na to, aby księżniczka pojawiła się też w 2. sezonie Andora.

Tony Gilroy opowiedział o tym, dlaczego nie zrealizowano tego pomysłu w rozmowie ze Screen Rant:

Prowadziliśmy pewne rozmowy w tym temacie jeszcze na etapie szkicowania. [...] Próbowaliśmy ustalić, na jakim etapie pracy w Senacie by była w trakcie naszego serialu. [...] Ten pomysł nigdy nie wyszedł poza fazę planowania. Nie było żadnego castingu. Rozmawiałem o tym z Kathleen Kennedy i Pablo Hidalgo, ale ten pomysł nie chwycił. [Pojawienie się Lei] odwracałoby tylko uwagę od reszty.

Z innych słów Gilroya wynikało, że księżniczka Leia w trakcie trwania Andora miała mieć około szesnaście lat.

