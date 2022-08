Giancarlo Esposito chciałby zagrać Profesora X w MCU. Dlatego odmówił Feigowi udziału w Lokim?

Fot. Materiały prasowe

Giancarlo Esposito wypowiedział się na temat zrezygnowania z udziału w serialu Loki na rzecz nawet większej roli w MCU.

Aktor jest znany z takich tytułów jak Rób, co należy, Malcolm X i franczyzy Maze Runnera. Jednak w ostatnich latach skupił się na rolach telewizyjnych, grając między innymi Gusa Fringa w Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, a także Moffa Gideona w The Mandalorian.

Jednak to dopiero początek jego kariery. Giancarlo Esposito myśli o dołączeniu do MCU. Aktor mówił już wcześniej o chęci współpracy z Marvel Studios i potwierdził, że jest w trakcie rozmów z Kevinem Feigem i jego współpracownikami. Nie ujawnił jednak, o jaką rolę chodzi.

Podzielił się jednak innymi informacjami na temat rozmów z Marvel Studios. Liam Crowley poinformował, że aktorowi zaproponowano rolę w serialu Marvela, której odmówił.

Giancarlo Esposito powiedział, że myśli, że chodziło o Lokiego, a Liam Crowley zasugerował, że aktor zrezygnował z tajemniczej roli w serialu, ponieważ chciał zagrać filmowego bohatera.

Nie jest także tajemnicą, że Giancarlo Esposito chciałby wcielić się w Profesora X, znanego z X-Menów.

