Marvel w MCU najpierw skupi się na kosmosie kosztem mutantów? Wielkie plany także na AI

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sam prezes Marvel Studios, Kevin Feige, ogłosił, że po Avengers: Secret Wars w MCU nastanie Saga Mutantów. Wygląda jednak na to, że zanim do tego dojdzie na dobre, Dom Pomysłów będzie chciał jeszcze eksplorować kosmiczne rejony swojego Kinowego Uniwersum - o takim obrocie spraw raportuje Alex Perez z portalu The Cosmic Circus. Twierdzi on, że firma skupi się w pierwszej kolejności na kosmosie, później na mutantach, by jeszcze później mocniej niż do tej pory akcentować elementy magiczne i nadprzyrodzone; te ostatnie miałyby być "bardzo mroczne, demoniczne, rodem ze snu Guillerma del Toro".

Od Pereza dowiadujemy się też, że fani serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. dzięki produkcji Vision odniosą "małe zwycięstwo" (być może chodzi o fakt przemiany Jocasty z antagonistki w bohaterkę), a Young Avengers rozgoszczą się w MCU pod nazwą Champions w ramach osobnej ekranowej opowieści, która będzie emitowana na Disney+.

Do tego wszystkiego dochodzą rewelacje jeszcze bardziej cenionego scoopera, Daniela Richtmana. Sugeruje on, że James Spader jako Ultron powróci nie tylko we wspomnianym wyżej Visionie, ale i w "wielu innych projektach". Spekuluje się, że Marvel, niejako idąc za duchem czasu, będzie silniej skupiał się na wątkach związanych ze sztuczną inteligencją.

