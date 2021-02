Gina Carano w programie Bena Shapiro. Opowiedziała o zastraszaniu, podwójnych standardach i przyjaźni z Pascalem

Screen z YouTube

Gina Carano była gościem programu The Ben Shapiro Show. To pierwsze wystąpienie aktorki przed kamerą, odkąd została wyrzucona z obsady hitu Disney+ i Lucasfilmu pt. The Mandalorian (wcielała się w nim w Carę Dune, łowczynię nagród) - przypominamy, że przyczyną zerwania współpracy były publiczne wypowiedzi aktorki. Podczas wywiadu Carano podkreśliła, że nie jest jedyną osobą, która "kiedykolwiek została zastraszona przez tę firmę".

Przeszłam naprawdę wiele i widziałam już wiele prześladowań. Mogłabym podzielić się pewną historią, która diametralnie zmieniłaby obecną sytuację medialną, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ mój przyjaciel mógłby mieć przez to kłopoty... Każdy boi się utraty pracy.

Aktorka opowiedziała też o tym, że o zwolnieniu dowiedziała się z mediów społecznościowych. Dodała, że wiele osób w firmie stanęło w jej obronie, ale ostatecznie przegrało. Carano zgodziła się z Shapiro, że studio reprezentuje podwójne standardy. Twierdzi, że miała problem, bo nie zgadzała się z narracją giganta i od dłuższego czasu była przygotowana na to, że mogą ją zwolnić - widziała, jak podobne sytuacje i zastraszenia spotykają wiele osób.

Shapiro odniósł się też do Pedro Pascala i faktu, że gdy on w 2018 roku opublikował zdjęcia porównujące więzione dzieci imigrantów w USA (swoją drogą - w rzeczywistości przedstawiało ono coś innego) do dzieci w obozie koncentracyjnym, nie spotkało się to z żadnymi konsekwencjami.

Uwielbiam Pedro - powiedziała Gina Carano. - Wiem, że powiedział i zrobił kilka bolesnych rzeczy. Ale doszliśmy do porozumienia po tym, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że nieco różnimy się politycznie. Zgodziliśmy się, że każde z nas jest przede wszystkim istotą ludzką. W pierwszej kolejności jesteśmy przyjaciółmi.

Powiedziała, że oboje są pasjonatami swoich przekonań i że ich zdania na wiele tematów są różne, co wynika z różnych doświadczeń.

Wiem, że nasze tweety były błędem. Nie jesteśmy doskonali. Jesteśmy istotami ludzkimi. Ale [Pascal] nie jest zły. To cudowna osoba.

Poniżej możecie obejrzeć całą rozmowę w The Ben Shapiro Show: