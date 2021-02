Gina Carano dowiedziała się o zwolnieniu z internetu. Hasbro komentuje los figurek Cary Dune

Disney+

Gina Carano w ostatnim czasie wcielała się w rolę Cary Dune w dwóch sezonach serialu The Mandalorian. Decyzją Lucasfilm została jednak zwolniona z obsady produkcji. Wpływ na taką decyzję miały wpisy aktorki publikowane na Twitterze. W oświadczeniu argumentowano, że wpisy w mediach społecznościowych oczerniają ludzi na podstawie ich tożsamości kulturowej i religijnej, co jest odrażające i niedopuszczalne.

Carano zdradziła w rozmowie z dziennikarzem Barim Weissem, że o zwolnieniu dowiedziała się z mediów społecznościowych w tym samym momencie, co wszyscy widzowie serialu. Dodała również, że Disney zabraniał jej brania udziału w promowaniu 2. sezonu ze względu na jej wcześniejsze kontrowersyjne wpisy.

Na początku zeszłego roku, zanim ukazał się The Mandalorian, chcieli, abym użyła ich oświadczenia do przeprosin w kontekście mojego wpisu o zaimkach osobowych. Odmówiłam i złożyłam oświadczenie własnymi słowami. Wyjaśniłam, że nie chcę być wiązana z naśmiewaniem się ze społeczności transpłciowej i po prostu zwracałam uwagę na wykorzystywanie tłumu zmuszającego do umieszczania zaimków w ich biografii.

Portal The Hollywood Reporter podaje, że Lucasfilm wiązał swoją przyszłość z Giną Carano. Na kilka miesięcy przed prezentacją Disneya podczas Dnia Inwestorów, agenci aktorki mieli negocjować kontrakt na planowany spin-off serialu The Mandalorian. Carano, która według źródeł miała zarabiać od 25 do 50 tysięcy dolarów za odcinek, miała pojawić się podczas prezentacji prowadzonej przez Kathleen Kennedy. Wtedy właśnie zapowiedziano serial Rangers of the New Republic, który wydawał się być idealny dla postaci Cary Dune.

Wcześniej informowaliśmy was o wycofaniu serii figurek Black Series i Vintage Collection od Hasbro. Firma zabawkarska udzieliła teraz oficjalnego komentarza potwierdzając, że nie ma na ten moment tworzenia kolejnych zabawek związanych z serialem, zatem także z postacią Cary Dune. Można to traktować jednak jako wymijającą odpowiedź, ponieważ do premiery 3. sezonu pozostało dużo czasu. The Hollywood Reporter zauważa jednak, że Amazon anuluje wiele transakcji związanych z zabawką postaci granej przez Carano. Z kolei figurki w serwisie eBay z postacią schodzą po cenach znacznie przewyższających kwotę z katalogu.

Przekazano również informację od źródła znajdującego się blisko produkcji. Według niego, Gina Carano nie zostanie zastąpiona przez inną aktorkę.