The Mandalorian - Gina Carano zwolniona. Cara Dune zniknie z Gwiezdnych wojen?

Zawodniczka MMA i aktorka Gina Carano, która w ostatnim czasie wcielała się w rolę Cary Dune w dwóch sezonach serialu The Mandalorian, nie jest już członkinią obsady produkcji. Ponadto współpracę z Carano zerwała jej agencja, UTA, co potwierdził już jej rzecznik. Lucasfilm wydało oświadczenie, w którym poinformowało:

Gina Carano nie jest obecnie zatrudniona przez Lucasfilm i nie ma żadnych planów, by zmieniło się to w przyszłości. Jej wpisy w mediach społecznościowych, które oczerniają ludzi na podstawie ich tożsamości kulturowej i religijnej, są odrażające i niedopuszczalne.

Zdaniem studia, agencji i wielu komentujących, aktorka, która w przeszłości wielokrotnie zamieszczała kontrowersyjne wpisy na swoich kanałach social media (między innymi antyszczepionkowe i negując sens pandemicznych obostrzeń), przekroczyła granicę, porównując obecne nastroje polityczne w USA z nazistowskimi Niemcami. Hashtag #FireGinaCarano (Zwolnić Ginę Carano) zaczął zyskiwać na popularności. Carano i jej fani próbowali spopularyzować kontr-hashtag: #weloveginacarano, jednak bezskutecznie.

Żydzi byli bici na ulicy nie przez nazistów, ale przez swoich sąsiadów, nawet przez dzieci. Historia jest modyfikowana, więc większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że zanim naziści mogli z łatwością zrobić obławę na tysiące Żydów, rząd zadbał o to, by nienawidzili ich właśnie wszyscy sąsiedzi - tylko za to, że byli Żydami. Jak to się różni od nienawidzenia kogoś ze względu na poglądy polityczne? - napisała Carano na swoim Tik Toku, którego wkrótce usunęła.

Według The Hollywood Reporter, Lucasfilm od dłuższego czasu szukało pretekstu, by zwolnić Carano. Nie wiemy, czy studio zdecyduje się porzucić postać (co jest całkiem prawdopodobne), czy zatrudnić inną aktorkę do tej roli. Przypominamy, że poza występem The Mandalorian, według pogłosek Cara Dune miała otrzymać własny serialowy spin-off, a także - najprawdopodobniej - pojawić się w serialu The Rangers of the New Republic.

Aktorka wciąż nie odniosła się do tematu.

