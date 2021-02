The Last of Us - kto zagra Ellie i Joela? Gwiazdy Gry o tron i The Mandalorian w obsadzie

SIE

Serial The Last of Us tworzony przez HBO ma główną obsadę. Poznaliśmy nazwisko reżysera pilotażowego odcinka, a teraz przyszedł czas na to, abyśmy poznali osoby, które wcielą się w główne role. Odtwórcą roli Joela w ekranizacji będzie Pedro Pascal, z kolei w Ellie wcieli się Bella Ramsey.

Pascala ostatnio mogliśmy oglądać w serialu The Mandalorian w tytułowej roli, ale jest znany też z Gry o tron, Narcos oraz filmu Wonder Woman 1984. Natomiast młodziutką Bellę widzieliśmy w Lyanny Mormont, lady Wyspy Niedźwiedzia w serialu Gra o tron, która szybko stała się ulubienicą fanów.

Gra o tron – Bella Ramsey jako Lyanna Mormont

Serial będzie koprodukcją Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint oraz Naughty Dog. Za sterami scenariusza stoją Neil Druckmann reżyser gry oraz Craig Mazin, twórca serialu Czarnobyl.

Materiałem źródłowym jest hit na platformę PlayStation, gra The Last of Us.