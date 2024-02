Gladiator 2 - budżet strasznie wzrósł. Ridley Scott ma problem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. YouTube

Reklama

Jak donosi The Hollywood Reporter, Gladiator 2 miał mieć budżet 165 mln dolarów. Według najnowszych informacji wzrósł on kosmicznie w trakcie realizacji aż do 310 mln dolarów. Dla porównania pierwsza część z 2000 roku kosztowała 103 mln dolarów. Jaki jest powód tej sytuacji?

Gladiator 2 - za duży budżet

Producenci z Paramount Pictures są rozdrażnieni i zirytowani tą sytuacją. Choć jedne źródła mówią o tych 310 mln dolarów, to THR twierdzi, że ich informatorzy z kręgów Paramountu twierdzą, że 49-dniowy okres zdjęć zamknął się w kwocie poniżej 250 mln dolarów. Inne źródło portalu twierdzi jednak, że kwestia budżetowa jest kompletnie niekontrolowana i stąd narodził się gigantyczny problem dla Ridleya Scotta i studia Paramount Pictures.

Czytamy, że przerwa w pracach na planie z uwagi na strajk aktorów kosztowała zaledwie 10 mln dolarów, więc to na pewno nie jest powodem tej sytuacji. Wpływ na koszty mają mieć też wypadki kaskaderów, do których dochodziło na planie oraz afera z organizacją PETA, która zaatakowała film za złe traktowanie koni i małpek. Źródło z kręgów Paramountu twierdzi jednak, że nic takiego nie miało miejsca, a przedstawiciele organizacji Humane Society zajmującej się kontrolowanej potencjalnego złego traktowania zwierząt, byli cały czas obecni na planie.

Na razie jest to informacja niepotwierdzona. Jeśli jednak w istocie budżet wynosi 310 mln dolarów, to aby pokryć koszty produkcji Gladiator 2 potrzebuje minimum 700 mln dolarów w box office. Kwota powyżej zapewni zyski. Co prawda, Gladiator w 2000 roku zebrał "tylko" 465,4 mln dolarów, od tego czasu stał się pozycją kultową, której sequel niewątpliwie zainteresuje wielu widzów, więc niewątpliwie są szanse na dobre wyniki w box office.